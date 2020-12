Lega Pro: 'Integrity Tour' fa tappa a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 09 DIC - E' ripartito oggi con la tappa numero 94, in modalità da remoto, e col Palermo Calcio, l'Integrity Tour, un progetto nato dalla partnership tra Lega Pro e Sportradar, azienda leader a livello mondiale nella lotta al frauding e nel monitoraggio dei dati. E' rivolto ai 59 club della Lega Pro e nel corso del suo "viaggio" ha raggiunto 93 città, 93 società e 12.500 tesserati.

"La lotta a chi froda è totale - commenta Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro - e le bande criminali nazionali ed internazionali avranno contro l'intelligenza dell'esperienza di questi anni, i valori di integrità della Serie C , il coraggio dei calciatori e dei tecnici, degli arbitri e dei dirigenti di club. Chi pensa ad utilizzare per questo scopo la Lega Pro sarà spazzato via, qualche euro di certo non servirà a comprarci. Noi siamo quelli che guardano negli occhi e antepongono a tutto il calcio che fa bene al Paese".

La Lega Pro è impegnata da anni nella lotta al match-fixing con più azioni: oltre all' Integrity Tour e l'Integrity Office anche col Comitato Etico e il Codice Etico. (ANSA).