Maltempo: auto bloccata nel fango, intervento elicottero Vvf

(ANSA) - CATANIA, 03 DIC - L'equipaggio di un elicottero dei vigili del fuoco del reparto volo di Catania e pompieri del distaccamento di Vizzini hanno salvato gli occupanti di un'auto rimasta impantanata su una strada sterrata tra Mineo e Grammichele. L'intervento del Drago 68 si è reso necessario la era difficilmente raggiungibile con mezzi di terra per le abbondanti piogge cadute nelle ultime ore. Dei due occupanti dell'autovettura è stato portato via con una barella e trasportato in elicottero all'ospedale di Lentini. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. (ANSA).