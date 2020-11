Covid:Geraci,rivedere accesso pronto soccorso Civico Palermo

(ANSA) - PALERMO, 12 NOV - "In otto mesi di emergenza avevamo avuto soltanto 3 casi tutti subito rientrati, evidentemente qualcosa è successo ma prima di capire la causa si deve fare il punto della situazione. Oggi avremo un vertice con la direzione per rianalizzare tutti i percorsi organizzativi di accesso e rivederli in chiave più restrittiva". Lo dice Massimo Geraci, direttore dell'area di emergenza dell'ospedale 'Arnas Civico' di Palermo dove si è sviluppato un focolaio Covid-19 con 14 sanitari contagiati su 156 dipendenti. "Stanno tutti bene, sono asintomatici - aggiunge Geraci - ma è una percentuale critica, per questo proporrò alla direzione sanitaria l'esecuzione di tamponi ogni tre giorni". (ANSA).