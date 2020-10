Covid: Suraniti, non ci sono scuole superiori chiuse a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 21 OTT - "Non abbiamo scuole superiori chiuse per Covid. Ci sono un numero limitato di classi in isolamento, come conseguenza di alunni in quarantena o isolamento fiduciario. Alcune scuole hanno chiuso uno o due giorni per le operazioni di sanificazione. È sicuramente un dato che in modo oggettivo evidenzia che la scuola è un luogo sicuro per le misure di sicurezza e organizzative adottate. I contagi emersi sono importati dall'esterno". Lo dice Stefano Suraniti dirigente dell'Ufficio scolastico regionale della Sicilia.

