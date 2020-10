Musica:week end di concerti al Politeama Garibaldi a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 19 OTT - Lungo week end di concerti al Politeama Garibaldi: l'Orchestra Sinfonica Siciliana torna ad esibirsi per quattro date di seguito. Una scelta dettata anche dalle norme anti-Covid che prevedono una ca-pienza ridotta della sala. Ci saranno così quattro turni, da giovedì a dome-nica cercando di venire incontro alle esigenze di tutti gli appassionati della buona musica.

L'Orchestra sarà diretta dal venezuelano Diego Matheuz: "Siamo con-tenti di quest'altra collaborazione con il maestro. - sottolinea il sovrinten-dente della FOSS, Antonio Marcellino - Matheuz torna sul podio a diri-gere la nostra orchestra dopo il successo del "Progetto Beethoven" a Taor-mina nel mese di luglio. E siamo ovviamente contenti per la presenza di altri due grandi artisti che hanno calcato i palcoscenici dei maggiori teatri del mondo: il maestro Allegrini e il soprano Rancatore".

Il programma prevede: il Concerto n. 4 in mi bemolle maggiore KV 495 per corno e orchestra di Wolfgang Amadeus Mozart con Alessio Alle-grini solista al corno e la Sinfonia n. 4 in sol maggiore di Gustav Ma-hler con il soprano Desirée Rancatore.

Prima data giovedì 22 ottobre alle ore 21 per poi proseguire venerdì 23 sempre alle ore 21, sabato 24 alle ore 17.30 e domenica 25 alle ore 11. (ANSA).