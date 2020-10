Direttore aeroporto Umbria, volo Sicilia sicuro successo

(ANSA) - PERUGIA, 14 OTT - "La nuova tratta Perugia-Palermo credo che possa essere un sicuro successo perché risponde sia alle richieste degli umbri che si spostano verso la Sicilia, sia dei siciliani che molto amano la nostra regione": ad affermarlo è stato il direttore dell'aeroporto umbro "San Francesco d'Assisi", Umberto Solimeno, durante la conferenza stampa al Ttg Travel Experience di Rimini, dove è stato presentato, appunto, il nuovo volo operato da Ryanair.

Solimeno ha ricordato, inoltre, che è già operativo da tempo il volo per Catania, "mentre da un paio di anni eravamo rimasti scoperti con la parte occidentale dell'isola". "Adesso - ha aggiunto - grazie ancora a Ryanair riusciremo a rimettere al proprio posto il tassello mancante".

La compagnia aerea, attraverso la sua rappresentate Chiara Ravara, si è detta "pronta a raccogliere le sfide, ma anche le opportunità che la pandemia mette ogni giorno davanti".

Collegata in conferenza stampa da remoto, ha espresso anche soddisfazione per essere di aiuto al turismo di prossimità.

E dell'opportunità di ampliare le collaborazioni tra i due territori ha parlato anche l'assessore siciliano al turismo, Manlio Messina, sottolineando "l'importanza di sviluppare il turismo domestico in un momento così complicato". "Questo nuovo collegamento - ha aggiunto - dà l'opportunità ad entrambe le regioni di cogliere benefici sia sotto il profilo turistico che economico in generale". (ANSA).