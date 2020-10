'Feeling Home' a Catania

(ANSA) - CATANIA, 02 OTT - "Feeling Home. Sentirsi a casa" è il tema di una mostra fotografica itinerante che da Milano il 3 ottobre approderà a Catania, nella Galleria d'Arte moderna di via Castello Ursino. L' inaugurazione è fissata per le 18.

L'esposizione, promossa dall'Amministrazione comunale con l'assessorato alla Cultura, è ideata da GT Art Photo Agency Milano e co-organizzata con l'associazione F2 Progetti per la Fotografia di Catania. Curatrice della rassegna è Giusy Tigano.

In vetrina, fino al 30 ottobre, 90 fotografie di nove autori chiamati a raccontare il "senso di casa" come specchio del tempo interiore, declinato in funzione di differenti sensibilità, linguaggi, poetiche. Questi gli artisti: Isabella Balena, Franco Carlisi, Francesco Cito, Luca Cortese, Pierfranco Fornasieri, Gianni Maffi, Carlo Riggi, Pio Tarantini e Daniele Vita. Le fotografie saranno accompagnate da estratti bibliografici e introduzioni personali degli autori, oltre che da recensioni di professionisti del settore.

La mostra proporrà inoltre due eventi collaterali. Il primo è uno spazio dedicato all'esposizione di immagini tratte dal contest fotografico "Lockdown. Sospesi in casa", realizzato nel periodo di confinamento causato dall'emergenza Covid. Il secondo, in occasione dell'inaugurazione di sabato 3, è la performance "Feeling Home Social Video", ideata da Alessandro Vicario e aperta alla partecipazione attiva dei visitatori con interviste e riprese video incentrate sull'interpretazione del concetto "sentirsi a casa". (ANSA).