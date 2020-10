Migranti: Ibby Lampedusa dona libri senza parole a navi Ong

(ANSA) - PALERMO, 01 OTT - La biblioteca Ibby di Lampedusa avvia il progetto "Books on Board", in collaborazione con l'Azienda speciale Palaexpo di Roma. Nella serata dell1 ottobre saranno consegnate a Palermo, nei locali di "Moltivolti", le valigie contenenti punti lettura per le navi Ong Sea Watch, Mediterranea e Open Arms e i volumi. Il progetto ha il fine di inserire i libri illustrati senza parole nelle pratiche di accoglienza a bordo.

Sea Watch, Open Arms e Mediterranea, si sono già dette disponibili a sperimentare questo nuovo elemento nella vita di bordo. Dalla Biblioteca partirà, per ogni nave che aderisce al progetto, una grande valigia rossa, piena di libri senza parole e tutto il necessario per realizzare una lettura condivisa dei 22 albi illustrati selezionati: un grande tappeto, una risma di fogli e i colori per realizzare dei disegni che potranno poi essere appesi nello spazio delle letture.

La biblioteca Ibby Lampedusa, diretta da Paola La Rosa, forte dell'esperienza accumulata nei suoi sette anni di vita sull'isola, si propone di realizzare dei corsi all'equipaggio per l'utilizzo dell'albo illustrato come mezzo di accoglienza.

I libri sono stati scelti dalla biblioteca dell'isola tra i numerosi titoli proposti dalle sezioni Ibby di tutto il mondo e inclusi nella mostra itinerante "Libri senza parole.

Destinazione Lampedusa", che da otto anni lavora su questo tema in tutto il mondo.

Si tratta di un progetto pilota, da migliorare con l'aiuto degli equipaggi a bordo delle navi e l'esperienza che maturerà, utilizzandolo affinché possa diventare uno strumento e una prassi comune (come kit di accoglienza) in ogni ospedale, nave, rifugio che accoglie, salva, protegge esseri umani con le loro storie. (ANSA).