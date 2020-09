Vino: oro e due argenti a Londra per Al-Cantàra Randazzo

(ANSA) - CATANIA, 23 SET - Con una medaglia d'oro e due d'argento assegnate a Londra dal "Decanter Wine World Awards 2020", promosso dall'omonimo wine magazine, l'azienda Al-Cantàra di Randazzo (Catania) porta a casa un bottino tra i più prestigiosi in termini di punteggio complessivo (280 punti) fra tutte le cantine dell'Etna che hanno partecipato all'annuale competizione. In gara al Decanter 2020 oltre 16mila vini da tutto il mondo. Oltre 30 le etichette dell'Etna premiate. Una medaglia d'oro è andata a "O Scuru O Scuru", Etna rosso Doc del 2017, le due d'argento a Luci Luci 2018 (Etna Bianco Doc da uve carricante) e per 'A Nutturna 2018 (IGP Terre Siciliane, bianco di nera da uve di nerello mascalese vinificate in bianco).

"Ancora una volta l'Etna e i suoi vini d'eccellenza, e fra questi i tre di Al-Cantàra - commenta Pucci Giuffrida, titolare dell'azienda di Contrada Feudo Sant'Anastasia, a Randazzo - conquistano i punteggi più alti della competizione: una conferma di come il nostro territorio, con l'unicità del suolo vulcanico e il microclima delle varie contrade incida positivamente e in maniera originale sulla spiccata identità di ogni produzione".

"Tra tradizione e innovazione, il nostro obiettivo - spiega Giuffrida - è stato sempre quello di far esprimere il territorio, esaltando le caratteristiche organolettiche delle nostre varietà autoctone come il nerello mascalese, il nerello cappuccio e il carricante. Allo stesso tempo ci affidiamo alla tecnologia per migliorare l'espressione delle singole cultivar".

