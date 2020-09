Droga: carabinieri trovano 85 kg hashish, 3 arrestati

(ANSA) - PALERMO, 22 SET - I carabinieri di Palermo ieri pomeriggio hanno arrestato per detenzione di 85 kg di hashish in concorso i palermitani Giuseppe Marsalone 43enne, Vincenzo Vaglica, 41enne, e Giovanni Giardina 33enne sorvegliato speciale.

In una struttura sportiva, in zona Pagliarelli, i militari, hanno sorpreso il rappresentante legale dell'associazione che gestisce i campi di calcetto, insieme agli altri due, intenti a confezionare hashish in uno degli uffici. I carabinieri hanno deciso di estendere la perquisizione anche ai veicoli e ciclomotori posteggiati nelle adiacenze.

Nel corso delle operazioni sono stati recuperati complessivamente 85 chili di hashish e 45 mila euro in banconote. (ANSA).