Riparte la lirica, sold out per Aida a Taormina

(ANSA) - TAORMINA, 16 AGO - Sold out, tenuto conto dell'obbligo di distanziamento, per l'esordio stagionale del Mythos Opera Festival al Teatro antico di Taormina con L'Aida di Giuseppe Verdi, proposta in forma di concerto per le restrizioni causate dal Covid-19, "Siamo davvero orgogliosi del successo di pubblico riscosso - ha detto Gianfranco Pappalardo Fiumara, sovrintendente del Mythos Opera Festival - soprattutto se teniamo conto del periodo difficile che l'intero settore sta attraversando. Aida è stata fino ad oggi l'unica manifestazione lirica a pagamento a registrare il sold-out in Sicilia". Per Nino Strano, confermato anche quest'anno direttore artistico della manifestazione "il Mythos Opera Festival si conferma tra le rassegne più apprezzate dal pubblico. Nonostante l'impossibilità di allestire l'opera nella forma consueta, il pubblico ha dimostrato di gradire anche questa formula solo con i cantanti in scena. Adesso ci sposteremo a Tindari per La Traviata e poi torneremo a Taormina, prima con la replica di Aida, e poi con Il Requiem e Cavalleria Rusticana". Il pubblico ha tributato lunghi applausi a Elina Ratiani, Eufemia Tufano e Roberto Cresca, protagonisti sulla scena nei panni di Aida, Amneris e Radames. Ad accompagnarli al piano un impeccabile Marco Boemi. Ottima prova anche del coro Katane, diretto dal maestro Carlo Palazzo. (ANSA).