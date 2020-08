Libri: Chiarà Donà delle Rose presenta "Judas the Guess"

(ANSA) - PALERMO, 12 AGO - "Judas the Guess - il processo dell'umanità", lo spettacolo teatrale nato da una scrittura dell'avvocato Chiara Modica Dona' dalle Rose e messo in scena dalla compagnia teatrale Esoscheletri, diventa un libro edito da Angelo Mazzotta. L'opera sarà presentata giovedì 13 agosto alle ore 19.00 presso Palazzo Marchetti, nel comune di Malfa a Salina; saranno presenti oltre all'autrice, l'avvocato Marcello Consiglio e la professoressa Mariella Spagnolo.

Chiara Modica Dona' dalle Rose, attiva mecenate da più di un ventennio nel mondo internazionale dell'arte, ha scelto un editore siciliano per pubblicare uno dei suoi ultimi romanzi, "Judas the guess: il processo dell'umanità" come dice l'autrice "il primo di una triade dedicata ad un ideale processo all'uomo di tutti i tempi che vede in campo Maria Maddalena e Giuda, trasformandoli da imputati ad inquirenti, in un viaggio atemporale tra i millenni della storia dell'uomo . Il libro verrà presentato successivamente il 18 agosto a Marsala al Baglio Tumbarello nel parco archeologico di Lilibeo di Marsala alla presenza sempre dell'autrice, della professoressa Mariella Spagnolo, dell'avvocato Marcello Consiglio e del direttore Enrico Caruso. (ANSA).