Musica: Castelbuono Jazz Festival si fa in tre

(ANSA) - PALERMO, 02 AGO - Torna il Castelbuono Jazz Festival, con una formula diversa dalla settimana full immersion nel solo borgo delle Madonie. La Rassegna, diretta da Angelo Butera, si svolgerà infatti dal 7 al 21 agosto tra Campofelice di Roccella e Cefalù, oltre alla sua sede stabile di Castelbuono. Tra i grandi nomi che saranno presenti spicca il ritorno di Enrico Intra.

"Abbiamo voluto con forza questa edizione, nonostante tutto marciasse contro - spiega Angelo Butera - Ma vogliamo dare una mano al turismo di prossimità, offrire una ribalta ai borghi siciliani che sono la vera ricchezza di questa nostra isola. E la musica è uno dei mezzi di rinascita: affidata ai nostri siciliani doc, i migliori del mondo, ma anche a tutti gli artisti del Sud".

La prima tappa sarà Campofelice di Roccella dove il festival si aprirà il 7 agosto con l'omaggio a Joe Amoruso, il pianista, tastierista, compositore, colonna dello storico gruppo di Pino Daniele. Domenica 9 agosto toccherà invece all'ennese Francesca Incudine, cantante, percussionista e cantautrice, una delle voci più interessanti della sua generazione, vincitrice due anni fa del Premio Tenco. Lunedì 10 questa prima tre-giorni si chiuderà con i Tamuna, una delle band più gettonate del momento. A Ferragosto si torna sul palco, stavolta sulle terrazze del Museo Mandralisca di Cefalù. Antonio Zarcone al piano e Giuseppe Milici all'armonica proporranno uno specialissimo Omaggio ad Ennio Morricone, attraverso le sue colonne sonore più famose.

Sarà un concerto dedicato a tutti gli operatori sanitari dell'ospedale Giglio di Cefalù a cui il Festival è stato vicino, con numerose iniziative, durante il lockdown. Venerdì 21 toccherà invece alla vocalist Giuliana Di Liberto con il suo gruppo. Infine la Rassegna si sposterà a Castelbuono, in piazza Castello, palcoscenico d'eccezione scelto da un grande amico del festival, come Enrico Intra, che dal 16 al 20 agosto condurrà anche un'importantissima masterclass a cui si stanno iscrivendo musicisti da tutta la Sicilia. Intra, il 16 agosto dalle 21,30, sotto il maniero dei Ventimiglia, sarà la guest star di "Cinema in Paradiso", concerto di musiche da film proposto dalla vocalist Giuliana Di Liberto e dal pianista Antonio Zarcone con la partecipazione della ballerina e coreografa Giovanna Velardi.

Il 17 agosto è in programma una serata dedicata a Nick La Rocca, il geniale musicista di Salaparuta, emigrato negli States, che è passato alla storia per aver inciso in assoluto il primo disco di musica jazz. Il 18 agosto il grande ritorno a Castelbuono di Daria Biancardi che salirà sul palco con Giuseppe Milici e il fisarmonicista ericino Pietro Adragna per le scorribande musicali di "Se stasera siamo qui". Il 19 agosto il trombettista Giacomo Tantillo presenta un concerto molto sperimentale che è già diventato un classico, "Water Trumpet".

Il 20 agosto questa prima parte di Castelbuono Jazz Festival si chiuderà con il saggio finale della masterclass tenuta da Enrico Intra, Giacomo Tantillo e Claudio Giambruno e con la consegna del Premio Marco Tamburini per i giovani talenti - intitolato all'immaginifico trombettista di Cesena, amico e collaboratore di Pietro Tonolo, Paolo Fresu, Steve Coleman e Joe Lovano, scomparso cinque anni fa. Il premio Tamburini quest'anno andrà a Giovanni Balistreri, promettente sassofonista di Favignana.

(ANSA).