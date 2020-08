Migranti: 3 sbarchi a Lampedusa, trasferimenti da hotspot

(ANSA) - AGRIGENTO, 02 AGO - Due approdi direttamente sulla terraferma di Lampedusa, durante la notte, con un totale di 20 tunisini e un barchino - con una dozzina di migranti - giunto in porto poco fa. I gruppi, dopo i primi controlli sanitari, vengono trasferiti all'hotspot dell'isola dove stanotte sono rimasti in 780.

Dalla struttura d'accoglienza di contrada Imbriacola sono pronti a partire 100 migranti: verranno imbarcati sul traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle (Ag).

All'hotspot, dopo i 3 nuovi sbarchi, resteranno in 712. (ANSA).