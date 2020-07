Sanità: assunte da Asp Enna 5 ostetriche a tempo determinato

(ANSA) - ENNA, 29 LUG - Cinque nuove ostetriche, con contratto a tempo determinato, vanno a rafforzare i punti nascita di Enna e di Nicosia per promuovere un modello innovativo e virtuoso centrato sull'integrazione tra l'ospedale ed il territorio, con implementazione della figura di 'ostetrica di famiglia e di comunità'.

Il contratto è stato firmato oggi in presenza del direttore generale dell'Asp di Enna Francesco Iudica, del direttore del dipartimento materno infantile Loredana Disimone e di Oriana Ristagno, ostetrica del dipartimento e presidente dell'ordine provinciale delle ostetriche di Enna. Disimone ha ribadito il valore sociale della maternità e delle politiche a favore dell'area materno-infantile nel territorio provinciale, sottolineando che "questa giornata rappresenta un punto di partenza per la realizzazione dei nuovi modelli organizzativi proposti dal dipartimento materno infantile e pienamente sostenuti e condivisi con i vertici aziendali". (ANSA).