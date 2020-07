Rubano 4 slot machine e fuggono in auto, arrestati

(ANSA) - CATANIA, 29 LUG - Due giovani che con altri due complici avevano appena trafugato a Belpasso (Ct) quattro slot machine contenenti 5.000 euro da un bar sono stati arrestati a Catania dai carabinieri al culmine di un inseguimento in auto protrattosi per 20 chilometri. Gli arrestati, bloccati dai militari del comando provinciale e dai militari del del nucleo radiomobile della compagnia di Paternò, sono Simone aurora, 23 anni, e Francesco Agatino Valenti, di 21. Sono accusati di furto aggravato in concorso, lesioni personali aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e riciclaggio. I due sono stati bloccati mentre fuggivano a piedi dopo aver abbandonato a un posto di blocco un furgone Turbo Daily rubato. Uno dei militari ha riportato una lussazione alla spalla destra. Gli arrestati sono ai domiciliari in attesa del processo per direttissima. Sono in corso indagini per identificare i complici. (ANSA).