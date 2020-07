Coronavirus: escort positiva, individuati 2 clienti a Modica

(ANSA) - MODICA, 20 LUG - A Modica (Ragusa) la polizia Locale ha individuato due presunti clienti della giovane escort peruviana che avrebbe abitato nella cittadina siciliana per due settimane e che successivamente a Foligno (Pereugia) è risultata positiva al coronavirus. Lo rende noto il comando della Polizia Municipale di Modica, aggiungendo che uno di essi, sottoposto a tampone, è risultato negativo. Il secondo stamattina è stato posto in quarantena nella sua abitazione di Modica ed è stato segnalato all'Asp di Ragusa, che nella prossime ore lo sottoporrà a tampone. Le ricerche proseguono nella speranza di individuarne altri.

"Invito coloro che hanno avuto contatti con la donna in questione - dice il sindaco Ignazio Abbate - a sottoporsi volontariamente al tampone anti covid o magari al test sierologico. Tutto sarà fatto nell'assoluto riserbo". (ANSA).