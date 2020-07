Bonetti, Orto botanico Palermo luogo 'family friendly'

(ANSA) - PALERMO, 11 LUG - "Credo che stia accadendo qualcosa di magico e speciale per questa città, in un luogo straordinariamente bello come l'Orto Botanico, simbolo di una bellezza concreta. Un luogo dove le pari opportunità trovano casa, nella contaminazione, nella cultura e nell'ambiente multietnico". Lo ha detto la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, intervenendo a Palermo alla cerimonia di inaugurazione della nuova statura del "Genio", opera dell'artista Domenico Pellegrino, donata alla città dalla Fondazione Tommaso Dragotto.

L'opera è stata collocata all'interno della serra tropicale dell'Orto botanico, la cui gestione dei servizi è affidata a Coopculture, che è anche il primo in Italia ad essere "family friendly", cioè con una serie di iniziative dedicati ai bambini e alle famiglie.

"L'attenzione per i bambini e le famiglie - ha sottolineato la ministra - arricchisce la proposta didattica dell'Università di Palermo che ha fatto in questi tempi difficili un grandissimo lavoro". (ANSA).