(ANSA) - ROMA, 8 LUG - La Sea Watch 3, attualmente a Porto Empedocle, e' stata sottoposta a fermo amministrativo dopo un'ispezione della Guardia Costiera, che ha rilevato "diverse irregolarità di natura tecnica e operativa". Il provvedimento, spiega la Guardia costiera, "permarrà fino alla rettifica delle irregolarità rilevate in sede ispettiva e, per alcune di esse, sarà necessario l'intervento dello stato di bandiera", che per la Sea Watch 3 è la Germania. (SEGUE)