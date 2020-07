Maxi piantagione marijuana a Partinico, oltre 6mila piante

(ANSA) - PALERMO, 07 LUG - I carabinieri hanno scoperto una vasta piantagione di marijuana in un pescheto incolto ed abbandonato in contrada Bosco-Falconeria nel territorio di Partinico: 6.270 piante di cannabis, alte circa 70 centimetri, nascoste in mezzo alla vegetazione. La coltivazione era munita di un impianto di irrigazione realizzato attraverso un profondo pozzo artesiano con una pompa di sollevamento allacciata abusivamente alla rete elettrica pubblica. Sono in corso le indagini. (ANSA).