Esercitazione Polizia di Stato in mare a Siracusa

(ANSA) - SIRACUSA, 28 GIU - Salvataggio in mare di naufraghi, con l'intervento dell'elicottero ma anche via mare da parte di natanti, quali motoscafi e moto d'acqua; la liberazione di ostaggi con protagonisti criminali comuni o terroristi; perquisizioni di edifici con presidio delle aree stradali adiacenti. Sono alcune delle situazioni ricreate dalla polizia che sviluppa modelli organizzativi e protocolli di intervento. A Siracusa sono stati organizzati scenari di crisi su cui intervenire testando il livello di addestramento professionale dei poliziotti sul territorio siracusano e la loro capacità di adattamento in base allo scenario ipotizzato. E' la prima volta che a Siracusa viene svolto questo tipo di addestramento.

(ANSA).