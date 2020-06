Archeologia:riaprono Palazzo Panitteri e area Monte Adranone

Riaprono a partire da oggi, sabato 27 giugno, i beni Culturali di Sambuca di Sicilia e il Museo Pietro Griffo di Agrigento. Palazzo Panitteri e l'area archeologica di Monte Adranone a Sambuca di Sicilia.

Palazzo Panitteri sarà aperto gratuitamente tutti i giorni dalle 9 alle 19 con visite della durata di 30 minuti e un massimo accesso orario 20 persone. L'Area archeologica di monte Adranone - sempre a Sambuca di Sicilia - sarà aperta tutti i giorni dalle 9 alle 19 e una durata visita di 1 ora e 30 minuti con un accesso massimo orario di 50 persone. Anche in questo caso con ingresso gratuito.

Da oggi riapre anche il Museo archeologico regionale Pietro Griffo di Agrigento con ingresso a pagamento. "Con Sambuca di Sicilia e con il Museo Archeologico Pietro Griffo di Agrigento - dice l'assessore dei Beni culturali e dell'identità Siciliana Alberto Samonà- va completandosi sempre più l'offerta culturale della Sicilia. L'emergenza Covid e la lunga chiusura hanno molto stressato le strutture che stanno rimettendosi in sesto per ospitare al meglio e in sicurezza quanti vorranno conoscere la Sicilia attraverso i percorsi meno battuti e che forse, proprio per questo, riescono ancora a trasmettere l'immagine di una Sicilia connotata da una bellezza meno sfacciata, più intima e ancora profondamente autentica". (ANSA).