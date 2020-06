Ministro Provenzano,ogni sfregio Lampedusa è crimine umanità

(ANSA) - PALERMO, 06 GIU - "Non è questo il volto e il cuore dei lampedusani. Lampedusa è luce, bellezza, deve tornare a splendere. Ogni sfregio all'isola, ogni offesa, ogni crimine è un crimine contro l'umanità". Così in un tweet il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, in visita oggi a Lampedusa. (ANSA).