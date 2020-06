Coronavirus: Sicilia, calano positivi nessun nuovo contagio

In Sicilia le persone positive al coronavirus sono 879, (- meno 25 rispetto a ieri), 2.292 sono guarite (+24) e 276 decedute (+1). Mentre sono 63 i pazienti (-4) ricoverati - di cui 6 in terapia intensiva (-1) - mentre 816 (-21) sono in isolamento domiciliare.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 157.868 (+2.995 rispetto a ieri), su 134.035 persone: di queste sono risultate positive 3.447. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana sottolinenando che non vi sono nuovi contagi (ANSA).