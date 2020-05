Ambiente: Comune chiude parte lungomare a Marsala

(ANSA) - MARSALA, 28 MAG - Per il quarto anno consecutivo, il comune di Marsala ha deciso di chiudere al traffico veicolare, la domenica pomeriggio, circa due chilometri di lungomare. In particolare, il tratto compreso tra il parcheggio pubblico accanto al Monumento ai Mille e la Società Canottieri.

"Avevamo già valutato l'estensione dell'isola pedonale - dice il sindaco Alberto Di Girolamo - e il positivo riscontro della cittadinanza è un segnale che avvalora la scelta ambientalista.

In più, coerentemente con le prescrizioni governative, offriamo maggiori spazi di distanziamento interpersonale per muoversi in sicurezza, indossando la mascherina". La chiusura al traffico veicolare, la domenica e gli altri giorni festivi, sino a fine giugno (ma è probabile che il provvedimento venga esteso all'intera estate), sarà dalle 16 alle 20.30. (ANSA).