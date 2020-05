Sicilia: Grasso, pronto ddl stabilizzazione 5mila precari

(ANSA) - PALERMO, 26 MAG - Il governo Musumeci ha predisposto il disegno di legge per la stabilizzazione di oltre 5mila precari degli enti locali, tra i quali quelli in dissesto, e ha avviato un confronto con lo Stato per condividerne gli aspetti tecnici. Lo ha detto all'Ars, l'assessore regionale alle Autonomie locali, Bernardette Grasso, rispondendo a una interrogazione del capogruppo del Pd, Giuseppe Lupo. (ANSA).