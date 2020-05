Le Vie dei Tesori tra finalisti Premio Cultura + Impresa

Il festival Le Vie dei Tesori tra i 22 finalisti del Premio Cultura + Impresa, l'iniziativa che rende merito ai migliori progetti di sponsorizzazione e partnership culturale, produzione culturale d'impresa e attivazione dell'Art Bonus, realizzati lo scorso anno in Italia. Entro giugno, la giuria di qualità indicherà i dieci vincitori. I 22 progetti finalisti provengono da 12 regioni italiane, 5 del Nord, 3 del Centro e 4 del Sud e, di questi, soltanto due dalla Sicilia: accanto al lavoro de Le Vie dei Tesori in partnership con l'azienda vitivinicola Planeta - che ha proposto itinerari e degustazioni di vini del territorio, legati alla narrazione dei luoghi del festival -, l'altro progetto isolano in finale riguarda il restauro di Palazzo Ducale dei Tomasi di Lampedusa a Palma di Montechiaro a cui ha collaborato la maison Dolce&Gabbana. In una regione come La Sicilia in cui è difficilissimo coinvolgere sponsor, il festival Le Vie dei Tesori è riuscito a creare aggregazione e collaborazione tra pubblico e privati, enti, comuni, università, associazioni e aziende, investendo sulla promozione dei luoghi. Un'occasione unica di riappropriazione del territorio per i cittadini e di scoperta per i turisti, che si perdono - da 13 edizioni - tra palazzi nobiliari, monasteri, chiese, cripte, giardini, musei scientifici, luoghi di solito chiusi o non raccontati. Nel 2019 in 8 weekend sono state coinvolte 15 città d'arte e 450 tesori.

Planeta, tra i protagonisti del rinascimento vinicolo siciliano, organizza dal 2018 un Viaggio in Sicilia da Ovest a Est attraverso i vini e gli oli. Nell'ultima edizione del festival, la partnership ha dato vita a 13 appuntamenti in 11 tesori: alla visita del sito condotta da esperti, è seguita la degustazione di vini . Il Premio Cultura + Impresa, fondato sette anni fa da Federculture e da The Round Table, è promosso dal Comitato non profit Cultura + Impresa con il contributo di Fondazione Italiana Accenture e di Ales. I progetti, realizzati nel 2019, devono avere, come campo di azione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali, musei, spazi espositivi ed esposizioni museali; festival, rassegne culturali; installazioni/performance d'arte contemporanea; spettacoli o stagioni teatrali, musicali e di danza; produzioni di arti visive, cinematografiche, audiovisive, multimediali e attività editoriali. (ANSA).