Festa di compleanno per anziano 107 anni in Rsa 'covid free'

(ANSA) - PALERMO, 21 MAG - In tempi di coronavirus una Rsa dove non si registra nemmeno un contagio è già un dato confortante, a maggior ragione se l'età media dei circa trenta ospiti è di oltre novantanni, con due ultracentenari uno dei quali ha tagliato oggi il traguardo di 107 anni. Nella casa di riposo "Collegio di Maria" di Sambuca di Sicilia (Ag), Antonino Ferraro - un coltivatore diretto in pensione, che gode ottima salute, è lucido e ha una memoria perfetta - ha festeggiato il suo compleanno attorniato dai familiari (la figlia Maria Grazia, il genero Michele Gandolfo, due nipoti e tre pronipoti), dagli altri ospiti della struttura, dall'arciprete Don Lillo Di Salvo e dal sindaco del paese, Leo Ciaccio, con tanto di fascia tricolore. "Ho voluto porgere allo 'zio Antonino', come lo chiamiamo affettuosamente - ha detto il sindaco, gli auguri di tutta la comunità di Sambuca, dove non solo nella casa di riposo ma in tutto il paese non si è fortunatamente registrato nemmeno un caso di contagio grazie anche al rispetto rigoroso delle misure e dei protocolli di sicurezza da parte di tutta la popolazione. Inoltre a Sambuca abbiamo un numero record di ultracentenari, segno che questo è un luogo salubre, dove si vive bene". (ANSA).