Migranti: in 135 sbarcano a Lampedusa

(ANSA) - LAMPEDUSA, 20 MAG - Sono 135 i migranti soccorsi, in acque territoriali italiane, dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza. Le unità sono appena giunte nel molo Favarolo di Lampedusa dove sono iniziate le operazioni di sbarco. All'hotspot di contrada Imbriacola ci sono attualmente 116 profughi (dieci in più della capienza massima) sbarcati quasi due settimane fa e da allora posti, con ordinanza sindacale, in stato di quarantena. (ANSA).