Sicilia: esame Finanziaria all'Ars riprende domani

(ANSA) - PALERMO, 1 MAG - L'assemblea regionale siciliana ha sospeso in tarda serata l'esame della legge di stabilità regionale dopo avere approvato anche l'articolo 8, quello considerato più importante in cui sono contenute una serie di misure fondamentali per far ripartire l'economia siciliana dopo la crisi causata dall'emergenza coronavirus.

Il Presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè ha aggiornato a sabato 2 maggio alle ore 11 la seduta che riprenderà con l'esame della Finanziaria a partire dall'articolo 14. Il voto finale è previsto per il pomeriggio. (ANSA).