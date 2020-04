Migranti: Lampedusa, proteste per arrivi

Sbarcano i migranti a Lampedusa e scatta la protesta degli isolani. Dopo l'arrivo di altre cinquanta persone in seguito alle 67 che ieri erano riuscite ad arrivare fino a terra, oggi una sessantina di lampedusani, fra cui pescatori, sono scesi in strada e hanno manifestato davanti al comune contro il sindaco Salvatore Martello: "Noi siamo in quarantena e i migranti passeggiano". La protesta è stata inscenata perché ieri tre dei 46 migranti sbarcati lunedì sono riusciti ad allontanarsi dall'hotspot e sono stati sorpresi dopo che erano riusciti ad arrivare in via Roma. I lampedusani hanno paura del contagio del coronavirus e sono soprattutto arrabbiati perché loro rispettano le ordinanze restrittive e i migranti "vanno invece a spasso". Martello ha dato ragione ai suoi concittadini e sta cercando di capire cosa sia successo all'hotspot. Sul molo Favaloro stamane c'erano più di 110 migranti.