Coronavirus: Parco Pantelleria propone tour virtuali

(ANSA) - PANTELLERIA (TRAPANI), 30 MAR - Niente ferma la voglia di viaggiare e conoscere nuovi posti da esplorare soprattutto adesso in tempi di quarantena. Anche il Parco Nazionale Isola di Pantelleria si adegua così ai tour virtuali.

"Vogliamo accompagnare quanti amano l'isola e vogliono visitarla ad immergersi in questo straordinario paesaggio, attraverso una passeggiata che, seppur virtuale, consente di alimentare occhi e cuori di bellezza per uscire da questo momento difficile" dichiara il presidente Salvatore Gabriele. Dopo il primo tour virtuale dell'Itinerario Kaggiar un altro nuovo viaggio è pronto per essere attraversato. L'Itinerario Montagna Grande porta alla scoperta del suggestivo cono vulcanico di Gibele, dei fenomeni di vulcanesimo secondario a Kuddia Mida, dell'affascinante gioco di colori e forme Sotto Torre. Viaggiare da casa si può con una buona guida, che illustra il percorso passo dopo passo; basta seguire le indicazioni nella descrizione e cliccare sui loghi dello street view di google per avere una visuale in 3D dei sentieri ricchi di vegetazione tipica della macchia mediterranea, che attraversano i contrasti montuosi di natura vulcanica, regalando una visuale suggestiva di paesaggio costiero bagnato dal Mar Mediterraneo.(ANSA).