Fondi Ue: da Sardegna Ricerche 98 milioni per 550 imprese

I lampioni anti-traffico, il tombino intelligente, le barriere smart per la laguna, l'astro-turismo: ammontano a oltre 98 milioni di euro gli investimenti in innovazione con cui Sardegna Ricerche ha finanziato più di 550 imprese. È il bilancio della gestione dei fondi Por-Fesr 2014-2020 utilizzati per il sostegno delle aziende e start up isolane da parte dell'agenzia regionale che si occupa di ricerca e innovazione.

Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dall'agenzia oltre 23 milioni sono stati investiti per sostenere e valorizzare l'economia e l'innovazione delle micro, piccole e medie imprese e per le attività che operano nel turismo. Con quasi 15 mln sono invece state finanziate le attività collaborative tra enti pubblici, università e aziende consorziati verso un obiettivo di innovazione.

Quasi 8 mln sono stati investiti in progetti che danno risposte tecnologiche alle necessità delle pubbliche amministrazioni che non trovano soluzioni sul mercato. Da qui nascono i lampioni intelligenti voluti dal Comune di Monserrato per migliorare il traffico o le barriere smart con cui il Comune di Pula ha trovato il sistema per tutelare la laguna di Nora.

L'Areus era invece alla ricerca di un sistema per garantire volo e atterraggio sicuro all'elisoccorso anche in caso di condizioni meteo avverse.

Tra i progetti finanziati anche quelli nati per ripensare il turismo in chiave sostenibile e collaborativa con reti di imprese che hanno dato vita ai ciclo-percorsi legati all'archeologia, alle vacanze esperienziali o all'astro-turismo che punta a far conoscere la bellezza del cielo stellato della Sardegna libero da inquinamento luminoso.

"Non si tratta solo di finanziare delle pratiche - osserva la direttrice generale di Sardegna Ricerche, Maria Assunta Serra - ma di seguire i progetti dall'idea alla realizzazione. Il nostro supporto è costante: mettiamo a disposizione di imprese e pubbliche amministrazioni le conoscenze dei nostri professionisti oltre che laboratori e strutture. Ci stiamo organizzando per affrontare al meglio le sfide che arriveranno dai nuovi fondi Por-Fesr 2021-27".