'L'eredità della vita',a Capoterra una mostra su crisi climatica

A Capoterra la mostra "L'eredità della vita - il clima è una scelta, salviamo il futuro", realizzata nell'ambito della campagna "Cambio io, cambia il mondo: pensare globalmente, cambiare interiormente, agire localmente" dell'Istituto Buddista italiano Soka Gakkai.

L'esposizione, patrocinata dal Comune, sarà ospitata nella Casa Melis di Corso Gramsci ed è dedicata alla crisi climatica e alle azioni che ognuno può fare per affrontarla con speranza e ottimismo.

L'inaugurazione, con le classi della scuola media di Frutti d'oro, è in programma giovedì 30 gennaio alle 10, la mostra sarà visitabile sino al 9 febbraio. Capoterra è il primo comune della Sardegna a ospitare la mostra che ha già toccato 12 città italiane, tra cui Roma, Firenze e Torino, facendo registrare più di diecimila visitatori. "L'eredità della vita" resterà nell'Isola per i prossimi due anni e girerà tra i vari comuni che ne faranno richiesta.

La mostra si articola in diciotto pannelli. Si parte dal comprendere che la crisi climatica è determinata dalle attività umane e, in particolare, dall'uso di combustibili fossili che portano ad un aumento dei gas serra. Sono poi illustrati i settori chiave per azzerare le emissioni di gas serra: energia, città, sistemi di produzione e consumo, alberi e sicurezza alimentare.

Sabato 8 febbraio alle 18, ancora a Casa Melis, si svolgerà il secondo incontro dal titolo "Cambio io: azione" dedicato alle buone pratiche. Nelle domeniche del 2 e del 9 febbraio negli orari della mostra Casa Melis ospiterà degli swap party: scambio di abiti nello spirito dell'economia circolare. La mattina di domenica 9 febbraio in collaborazione con la Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) è prevista una pedalata ecologica.



