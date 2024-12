Online la nuova stagione del podcast Donne al Timone

Dalla comunità alla barca a vela.

Dai traumi della terraferma al timonare per mare. Grazie al contributo della Fondazione di Sardegna, e dell'assessorato della Cultura del Comune di Cagliari torna online, e a breve sarà trasmesso anche sulle frequenze di Radio X, il podcast Donne al Timone - seconda stagione. Frutto dell'omonimo progetto dell'Asd Arcipelaghi, il podcast è ideato e realizzato dalla giornalista e velista Giulia Clarkson con le musiche di Ylenia Lampis che ha curato il sound assieme a Tommaso Pedroni. Dopo l'esordio, l'anno passato, con le donne delle comunità di Domus de Luna, che hanno proseguito anche quest'anno l'esperienza per mare, la seconda stagione vede protagoniste le ragazze, per la gran parte adolescenti, che vivono a Elmas nella comunità Casa Emmaus, gestita dalle missionarie Somasche Figlie di San Girolamo Emiliani Dallo scorso mese di maggio, accompagnate dalle educatrici religiose e laiche, le donne al timone di entrambe le comunità hanno, in diverse occasioni, veleggiato nel Golfo degli Angeli su un cabinato a vela imparando a destreggiarsi nell'arte della navigazione e della conduzione tra scotte, drizze e timone, condividendo i compiti e le manovre dell'andare per mare. Ma anche il momento dell'ancoraggio, il pasto, i tuffi. Il racconto di questa esperienza formativa che ha permesso a ognuna di sperimentare, in un ambiente completamente diverso dal quotidiano, abilità e capacità comportamentali utili anche a comporre il proprio percorso di libertà e il proprio progetto di vita, è narrato dalle stesse giovani timoniere nel podcast in 6 puntate ascoltabile sul sito www.arcipelaghi.com e su Spotify. "Non una scuola vela, ma un'avventura che consente alle partecipanti di sperimentarsi in un contesto straordinario e di accrescere la consapevolezza e il valore di sé, per prendere mano il proprio destino e compiere scelte significative sulla rotta della propria vita", commenta la Yachtmaster e istruttrice federale e della Royal Yachting Association Giulia Clarkson coadiuvata, per mare, da Emanuela Falqui di Lìberas, associazione di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, partner del progetto.

"Al timone di una barca per destreggiarsi nel mare della vita. Il progetto va molto oltre la scuola di vela ed è un'azione concreta per le ragazze che sperimentano la propria capacità individuale insieme al senso di squadra", dichiara l'assessora alla Cultura del comune di Cagliari Maria Francesca Chiappe.



