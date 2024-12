Processo Grillo Jr, tecnica l'ultima udienza del 2024

Sarà un'udienza tecnica quella in programma lunedì 16 dicembre, l'ultima del 2024, alla ripresa del processo a porte chiuse a Tempio Pausania per la presunta violenza sessuale di gruppo su una studentessa italo norvegese contestata a quattro amici genovesi, Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. Davanti al collegio presieduto da Marco Contu, completerà la sua relazione il consulente tecnico della difesa, Mattia Epifani, già ascoltato lo scorso 23 settembre.

L'informatico proseguirà nella spiegazione delle procedure con le quali ha estrapolato e analizzato gli oltre 40 terabyte di conversazioni, messaggi, foto, video e post su varie piattaforme social, contenuti all'interno dei cellulari sequestrati ai ragazzi e alla presunta vittima.

Ma l'udienza più attesa sarà nel 2025: il 17 febbraio infatti, è chiamato a testimoniare in aula Enrique Bye Obando, un giovane norvegese di origine nicaraguense considerato tra i testi chiave del pool difensivo. Per ben due volte il ragazzo non si è presentato nel palazzo di giustizia di Tempio, ora però c'è la certezza dell'avvenuta notifica della convocazione per febbraio.

Obando era stato accusato dalla principale accusatrice dei quattro imputati di averla violentata in un campeggio in Norvegia, un anno prima del presunto stupro in Costa Smeralda, la notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019 nella villetta a schiera di proprietà della famiglia Grillo. Intervistato, il giovane aveva poi smentito tutto, negando qualsiasi violenza e sostenendo che la ragazza gli avrebbe anche chiesto scusa per aver mentito.



