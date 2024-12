Al via i concerti di Natale all'aeroporto di Cagliari

È iniziata oggi la serie di concerti e performance musicali con cui la Sogaer, società di gestione dell'aeroporto "Mario Mameli" di Cagliari Elmas, ha scelto di accompagnare i passeggeri e i visitatori che transitano nel principale scalo dell'Isola nel periodo prefestivo.

La formula è quella di "Musica al Volo", sperimentata con successo nel 2023 e riproposta quest'anno in edizione ampliata e rivista per dare spazio anche a nuove collaborazioni.

Le esibizioni avranno luogo ogni giorno fino al 20 dicembre e vedranno coinvolti gli allievi del Conservatorio di Musica 'G.

P. Da Palestrina', quelli della Scuola Civica di Musica di Cagliari e il Modern Jass Duo di Meloni e Murtas.

La hall Partenze del terminal passeggeri risuonerà con le note dei cori polifonici e di un'ampia varietà di strumenti e generi musicali per rendere più gradevoli l'attesa prima del volo e la permanenza in aeroporto via via che le Feste si avvicinano.

Grande novità al piano Arrivi dell'aerostazione, dove quest'anno atterra Onairport, uno speciale podcast registrato e trasmesso live dall'aeroporto di Cagliari in collaborazione con Radio X. Quattro grandi ospiti, in più, eventi, incontri e situazioni dove passeggeri, curiosi, musicisti e radio ascoltatori saranno i protagonisti nelle date del 12,13,14 e 15 dicembre.

Un Natale in musica rivolto a tutti e gratuito quello pensato da Sogaer "per entrare nell'atmosfera festiva con la giusta leggerezza e poter pensare, perché no, anche ai viaggi".



