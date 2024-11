Torna il mercatino del vintage, 5/a edizione a Cagliari

Settanta espositori alla Fiera di Cagliari per l'edizione invernale, la numero cinque in assoluto, del mercatino del vintage: antiquariato, oggetti della memoria e curiosità del passato, vinili 33 giri e 45, fumetti. Può essere anche una bella idea per un regalo di Natale. L'appuntamento è fissato per il 14 dicembre, dalle 10 alle 20, e il 15, dalle 9 alle 20.

Molto vintage con abbigliamento e accessori. Ma anche orologi, giocattoli antichi, profumi da collezione. Piccole aziende artigiane e designer mettono in vendita le loro creazioni nata dalla rielaborazione di tessuti, lane, legno, carte da parati o pvc.

Due giorni anche di ballo, musica e, workshop gratuiti del vintage, sala espositiva di modellismo, area food, mostra di vespe d'epoca. E ci sarà anche un premio per il miglior look vintage.



