Cagliari, 8 gol al Cus davanti a un migliaio di tifosi

Otto gol in amichevole pensando già al Genoa. Senza sette nazionali, i rossoblu hanno riabbracciato i tifosi nel campo di Sa Duchessa contro il Cus Cagliari: mille gli spettatori che hanno seguito l'amichevole di questo pomeriggio nell'impianto di via Is Mirrionis. Per Nicola un'occasione per fare il punto anche sui giocatori che fino a questo momento hanno collezionato meno minuti in campionato.

In gol gli attaccanti: Pavoletti ha aperto le marcature, poi sono arrivate le doppiette di Piccoli, Kingstone e Gaetano. A segno anche Zortea, nel tabellino dei marcatori pure nell'ultima gara contro il Milan. Felici a riposo per leggera sindrome influenzale. Ma c'è tempo per recuperare dal momento che la gara con il Genoa si giocherà il 24 novembre dopo gli impegni delle nazionali.

"È importante lavorare dal punto di vista atletico - ha detto l'esterno sinistro Augello a Sky - veniamo da due buone prestazioni sia a Roma che in casa col Milan ma nelle ultime quattro abbiamo fatto solo un punto e quindi sappiamo di dover migliorare". E si ritorna alla gara con il Milan e alla doppietta di Zappa: "Gabriele era contentissimo, ha fatto la partita della vita con la doppietta che ci ha permesso di ottenere un punto preziosissimo e prestigioso. Sono particolarmente contento per lui perché abbiamo un grande rapporto e se lo merita. Mister Nicola? C'è un bel rapporto, mi dà tanta fiducia e mi fa credere nei miei mezzi, qui sto molto bene e lavoro giorno dopo giorno coi compagni per costruire il nostro cammino. Il mio futuro? Sto molto bene qui, sono alla mia seconda stagione, mi piacerebbe continuare a vestire il rossoblù e vedremo con la società".

Un pensiero anche alla nuova avventura del suo allenatore Claudio Ranieri in rossoblu e ai tempi della Samp: "Ho grande rispetto per mister Claudio Ranieri e sono contento. Spero possa fare grandi cose alla Roma, si merita il meglio. Il mister aveva detto che avrebbe smesso con i club ma penso che lo spiraglio per la Roma sarebbe sempre rimasto aperto, è casa sua". Anche Deiola è d'accordo: col mister si sono riabbracciati a Cagliari appena una settimana fa: "Negli anni passati insieme ci ha dato tanto - ha detto - Gli faccio un grosso in bocca al lupo per questa nuova avventura. Il Cagliari? Contro il Milan forse avremmo meritato anche qualcosa in più: dobbiamo ripartire da quella voglia di fare risultato".

