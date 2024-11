Nuovo corso per la Provincia Gallura, confronto coi 26 sindaci

La nuova Provincia Gallura Nord Est Sardegna inizia a prendere forma e dopo la nomina a settembre da parte della giunta regionale di Rino Piccinnu ad amministratore straordinario, l'ente che racchiude al suo interno 26 Comuni e 160mila abitanti è già al lavoro per proseguire quelle opere fondamentali che riguardano soprattutto i collegamenti stradali, ferme al palo da tempo.

A sottolinearlo è stato proprio l'amministratore straordinario della Provincia - che avrà gli stessi confini dell'ex Provincia di Olbia-Tempio - che nella prima riunione con i sindaci del territorio questa mattina nella sede di via Nanni a Olbia, ha messo al primo posto i lavori per la ricostruzione della strada di Monte Pino, sulla Olbia-Tempio Pausania, chiusa da ormai undici anni a causa dell'alluvione del novembre del 2013.

"La buona notizia è che abbiamo oltre 9 milioni di euro di dotazione aggiuntiva per continuare - ha spiegato Piccinnu -.

Dei lavori portati avanti finora da Anas, circa il 52% è stato completato. Insieme con l'assessore regionale Piu e con la struttura della Provincia abbiamo pensato che fosse utile cedere il contratto dalla Provincia all'Anas. Ho già firmato il nulla osta. Il progetto è già dotato di tutti i pareri e a breve ci sarà una riunione per la presentazione del progetto definitivo e poi si potrà dare ufficialmente incarico all'Anas. Questo ci darà maggior concretezza e tempi certi. Tra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre Anas riprenderà dunque i lavori", ha concluso Piccinnu.

Ad oggi i lavori di ricostruzione hanno accumulato il ritardo di oltre un anno per la riapertura della strada, a causa dalla risoluzione del contratto con la ditta che si era aggiudicata l'appalto dell'Anas, risultata poi del tutto inadempiente. Ora una nuova impresa verrà individuata e ad occuparsene sarà in toto l'Anas.



