Protezione civile, a Cagliari perfeziona la prontezza operativa

Terza esercitazione della colonna mobile della Protezione civile del comune di Cagliari, con partenza dalla sede di via Mercalli alle 9. L'iniziativa, organizzata con il supporto delle associazioni di volontariato locali (Misericordia Cagliari, Ma.si.se. Maracalagonis - Sinnai - Settimo, Anc Carabinieri) e in collaborazione con l'Anci (Associazione nazionale comuni italiani), rientra in un programma nazionale di simulazioni mirate al rafforzamento dell'efficacia delle operazioni di protezione civile in situazioni di crisi.

Il convoglio, composto da 26 automezzi attrezzati e 80 operatori tra tecnici e amministrativi, ha attraversato diverse strade cittadine scortato da auto e moto della Polizia locale per garantire sicurezza e ordine. Il transito, annunciato nei giorni scorsi, ha coinvolto il traffico cittadino lungo il percorso, ma è stato agevolato dalla collaborazione delle cittadine e cittadini, e dalle indicazioni fornite dagli agenti.

L'arrivo della colonna mobile nell'area di via San Paolo, dove si è tenuta l'esercitazione, è avvenuto alle 9.30.

L'esercitazione ha previsto una serie di attività e simulazioni pratiche che si protrarranno sino alle ore 16, con il rientro dei mezzi previsto in via Mercalli per il tardo pomeriggio. Il programma odierno si è concentrato sulla simulazione di scenari di emergenza con interventi coordinati, finalizzati a testare le capacità operative della squadra comunale di Protezione civile e a migliorare il coordinamento interforze in situazioni di calamità. In particolare, si è simulato lo spegnimento di un incendio in ambito urbano e il soccorso a un disperso con lesioni gravi.

L'obiettivo di questa iniziativa è valutare e perfezionare la prontezza operativa e la reattività del personale di Protezione civile di Cagliari. Attraverso esercitazioni come questa, si rafforzano le capacità di intervento tempestivo e il coordinamento delle risorse a livello locale, per garantire un'assistenza efficace e tempestiva alla cittadinanza in caso di emergenza reale.



