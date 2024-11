Cagliari news, nasce una nuova testata online

Un nuovo quotidiano online tutto sardo. Si chiama Cagliari News: si occupa di cronaca, politica, economia, cultura, attualità e sport. Notizie, interviste e approfondimenti vengono diffusi su diverse piattaforme digitali. Si concentra in modo particolare sulla realtà di Cagliari e della sua area vasta, ma senza dimenticare il resto della Sardegna e la sua connessione con l'Italia e il mondo. L'editrice è Susanna Puddu, professionista del ramo pubblicitario e del marketing. Mentre la redazione (che lavorerà in regime di smart working) è composta dal direttore Ennio Neri (in carica da oggi), in passato collaboratore e redattore di testate nazionali come Ilfattoquotidiano.it, L'Unità, Metro e locali (L'Unione Sarda, Casteddu online, Il Giornale di Sardegna, Sardegna 24 e Cagliaripad), Gianmarco Cossu e Chiara Sulis.

"Il progetto - spiega Puddu - nasce dall'entusiasmo e dal coinvolgimento del nostro team, composto da giornalisti appassionati e guidato dal direttore Ennio Neri. L'obiettivo è offrire ai nostri lettori una nuova e attenta informazione, in modo che ciascuno di loro possa sentirsi protagonista. La nostra aspirazione è quella di creare uno spazio dove le storie e le voci dei lettori vengano ascoltate, dando valore alle loro esperienze e contribuendo a una narrazione condivisa. Siamo convinti che questo approccio possa arricchire il nostro quotidiano e il rapporto con la comunità".

Oggi primo giorno per il nuovo direttore Neri: "Dalla nostra piccola grande realtà proveremo ad attraversare il mondo - spiega - e a comprenderlo. Racconteremo il territorio, ne denunceremo criticità e disfunzioni, senza dimenticare i più lontani e complessi orizzonti. E con questa narrazione speriamo di risvegliare nei cittadini il gusto della partecipazione, perché un giornale se è ben fatto, se è onesto può davvero innescare un impegno più attivo e consapevole".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA