Assalto notturno in supermarket a Sassari, rubata la cassaforte

Assalto ella notte al supermarket Tuttigiorni, nella zona industriale Predda Niedda a Sassari. Intorno alle 4 i malviventi hanno sfondato la vetrata del market a colpi di martello e una volta entrati nei locali si sono mossi a colpo sicuro per raggiungere la cassaforte con dentro gli incassi del fine settimana. Non la hanno scassinata sul posto ma la hanno caricata su un furgone e sono scappati facendo perdere le loro tracce prima che sul posto arrivassero le guardie giurate e i carabinieri. I militari stanno eseguendo ancora in mattinata i rilievi alla ricerca di tracce dei ladri e hanno visionato le immagini delle telecamere della videosorveglianza. Al momento non è stato quantificato il bottino.



