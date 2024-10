Cede la tettoia di un garage a Nuoro, ferita una 58enne

Stava camminando su una tettoia di un garage forse per cercare il suo gattino ma la struttura ha improvvisamente ceduto e una donna di 58 anni è caduta. E' accaduto questa mattina in via Toscana a Nuoro. La donna è rimasta ferita e ha riportato vari traumi, ma non è in pericolo di vita.

L'allarme è stato dato da un vicino di casa, sentendo i lamenti che provenivano dal garage. La donna è stata recuperata dai vigili del fuoco che sono entrati nel box auto sfondando la serranda. E' stata poi trasportata da una ambulanza all'ospedale San Francesco dove è stata sottoposta alle prime cure e a tutti i controlli del caso.



