Sassari, la rassegna Primavera a teatro riparte da Dante

L'Astra di Sassari ospita anche quest'anno la rassegna Primavera a Teatro, con sei appuntamenti concentrati da aprile a giugno. Il cartellone, curato dalla Compagnia Teatro Sassari, spazia tra classici della letteratura, opere di forte impatto sociale e produzioni contemporanee.

Si comincia venerdì 4 aprile alle 21 (in replica sabato 5 e domenica 6) con Dante, viaggio all'Inferno, una produzione della Compagnia Teatro Sassari che rilegge in maniera originale la prima cantica del capolavoro dantesco. Il secondo appuntamento è in programma il 23 e 24 aprile, targato sempre Compagnia Teatro Sassari. Sul palco andrà in scena La voliera dei canarini, un testo scritto e diretto da Mario Lubino, interpretato da Claudio Dionisi, Stefano Dionisi e Alberto Lubino.

Il cartellone prosegue il 16 maggio con Ribelle - Storia di una notte cambiata, spettacolo dedicato alla memoria di Michela Murgia e realizzato dal Centro antiviolenza Spazio donna, Plus distretto sanitario di Ozieri, Inoghe, Compagnia delle Donne e Gurdulù Teatro. Ispirato a Storie della buonanotte per bambine ribelli, la pièce mette al centro la storia di dodici donne con il dramma della violenza di genere e i traguardi conquistati con l'emancipazione femminile. La regia e la drammaturgia sono di Maurizio Giordo.

Il 22 maggio il sipario si aprirà su Il paese del vento, spettacolo prodotto da Akroama e ispirato agli scritti di Grazia Deledda, diretto da Lelio Lecis, con interpreti Lia Careddu, Roberta Pasquinucci Cocco, Stefano Cancellu, Simeone Latini e Tiziana Martucci. Il 5 giugno spazio a La chiusura del cerchio, nuova produzione teatrale firmata BoboScianel, scritta da Daniele Coni e diretta dalla stessa compagnia, con protagonisti Laura Calvia, Elisa Casula e Daniele Coni. A chiudere la rassegna sarà il 12 e il 13 giugno Regina Madre, opera della Compagnia Teatro Sassari, con testo di Manlio Santanelli e attori Teresa Soro e Luca Fancello, per la regia di Alfredo Ruscitto.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA