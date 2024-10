Accordo di programma per completare la rete idrica a Tratalias

Accordo tra Comune di Tratalias e Consorzio di Bonifica della Sardegna meridionale per il completamento della rete idrica consortile. In campo un finanziamento di circa 24mila euro destinato a investimenti in infrastrutture sociali. Il protocollo prevede il completamento e l'ottimizzazione della rete, fondamentale per le zone agricole e irrigue, e un miglioramento della rete interna al centro urbano di Tratalias.

"La firma di questo accordo di programma è fondamentale - sottolinea il presidente del consorzio Efisio Perra - Spesso si chiede al consorzio di poter intervenire e migliorare l'efficienza delle reti. È chiaramente un nostro dovere, ma quando un Comune decide di investire le proprie risorse, ci stimola ancora di più a fare. Investire sulle infrastrutture irrigue - spiega - è una leva per continuare a garantire il lavoro delle campagne ed evitarne l'abbandono, così come evitare la desertificazione delle zone interne".

"Oggi - aggiunge il sindaco Emanuele Pes - si avvia un partenariato tra i due enti per procedere alla progettazione e alla riqualificazione della rete esistente del comparto idrico che interessa tutti i territori di Tratalias. Le risorse messe a disposizione dal Comune servono per la progettazione che sarà anticipata da uno studio preliminare. Obiettivo, implementare queste risorse con altre che verranno chieste alla Regione per migliorare ed efficientare la rete esistente e per collegarne un'altra così da riuscire a raggiungere i terreni finora scoperti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA