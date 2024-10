'Barber Battle Sardinia', sfida tra i migliori barbieri sardi

Per due giornate Tempio Pausania si trasformerà nella capitale sarda della barberia: la cittadina gallurese ospita domenica 13 e lunedì 14 ottobre il "Barber Battle Sardinia", la sfida tra i migliori barbieri dell'Isola.

Sul palco allestito nello Spazio Faber e in piazza Fabrizio De André, Hiro Vitanza, pioniere della barberia in Italia e nel mondo, coach e trainer, terrà una lezione di comunicazione, crescita personale e introduzione al mondo del lavoro in questo settore, dedicata a tutti gli studenti degli istituti professionali dell'acconciatura invitati per l'occasione.

I partecipanti all'evento organizzato da Gianbattista Aisoni, si sfideranno in quattro diverse categorie di gara: Fast Fade, Modellatura barba, Taglio innovativo e Hair tattoo. In palio premi speciali alla miglior barbieressa e al miglior barbiere. I concorrenti dei diversi contest saranno sotto l'occhio del giudizio di professionisti sardi del settore e altri provenienti da ogni parte d'Italia.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Tempio, prevede anche la presenza di stand delle aziende isolane e non, con rivendita di prodotti, presentazione delle novità ed esibizioni dei propri professionisti sul palco.



