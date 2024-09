Al via a Cagliari la Settimana europea della mobilità

La città di Cagliari aderisce alla Settimana Europea della Mobilità in programma dal 16 al 22 settembre.

Incontri, seminari e tavole rotonde unite dal comune denominatore della mobilità e degli spazi condivisi che vedranno la partecipazione dell'assessore alla mobilità, infrastrutturazione urbana e gestione uffici comunali, Yuri Marcialis. Al sindaco Massimo Zedda il compito di chiudere i lavori del convegno "Trasporti integrati e mobilità sostenibile in Sardegna" organizzato da Università degli Studi di Cagliari e Legambiente, in programma venerdì 20 settembre, con un intervento sulle prospettive della mobilità a Cagliari.

L'assessore Marcialis prenderà parte a due appuntamenti: il primo il 18 settembre al seminario "Cagliari ciclabile 2030: 10 proposte per a città futura, immediatamente realizzabili!" nel ricordo di Andrea Olla e il secondo venerdì 20 settembre all'apertura del convegno "Trasporti integrati e mobilità sostenibile in Sardegna".

"Promuovere trasporti più sostenibili - commenta Marcialis - significa ridurre l'inquinamento, migliorare la qualità della vita e rendere Cagliari più vivibile per tutte e tutti. Come amministrazione, stiamo lavorando per potenziare le piste ciclabili, migliorare il trasporto pubblico, incentivare l'uso di mezzi alternativi, promuovere la pedonalità come stile di via sano, garantendo al contempo la sicurezza stradale, delle cittadine e dei cittadini. La mobilità sostenibile è il futuro e una scelta di responsabilità verso l'ambiente e le generazioni future".

"La città - prosegue l'assessore - ospiterà diverse iniziative e restituirà nuovi spazi fruibili per l'attività fisica e oggetto di rigenerazione urbana, come via degli Sport a Monte Mixi, che ospiterà un'attività all'interno dell'evento internazionale Brazilian Jiu Jitsu Summer Week".

Venerdì 20 si inizierà inoltre la sperimentazione della prima "Strada scolastica" in via Pietro Quesada, progetto che mira a creare uno spazio sicuro e di socialità davanti e nei dintorni delle scuole: la strada verrà chiusa al traffico, in previsione della sua riqualificazione. Un'altra novità sarà quella legata all'introduzione di nuove rastrelliere per le bici in città.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA