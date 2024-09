Krstovic crea, Falcone ed i legni conservano. Il Lecce batte il Cagliari 1-0 alla fine di una gara vibrante e di cuore, giocata per l'intera ripresa in dieci per l'espulsione di Dorgu (su indicazione del Var) sulla fine del primo tempo. Krstovic spreca e realizza nei primi quarantacinque, il Cagliari, soprattutto nella ripresa, ci ha provato in tutti i modi, ma prima Falcone (su Azzi e Luvumbo), poi le traverse (Luvumbo e Viola) stoppano la rimonta rossoblù.

Tornano a sorridere, con brivido, gli uomini di Gotti e a ritrovare punti e gol dopo tre giornate; il Cagliari, dopo i due pareggi, si ferma al Via del Mare, nonostante i tanti attaccanti schierati.



