Il rapper Quilo Sa Razza torna con 'Mezzanotte' feat. Kush

Mezzanotte è il titolo dell'ultima produzione firmata dal veterano del rap sardo Quilo Sa Razza, Alisandru Sanna. È disponibile in tutte le piattaforme digitali e su youtube con un visual video che accompagna le note di questa traccia realizzata in collaborazione con un altro rapper sardo, Kush. Il beat lofi ovvero low fidelity, a bassa fedeltà audio, prodotto dallo stesso Quilo, si muove su sonorità classiche dalle atmosfere abstract hip hop.

"Stile boombap essenziale e ipnotico, Mezzanotte è un brano introspettivo che indaga sulla tematica della notte e sul tempo sospeso della nostra società odierna", racconta il rapper. Nelle sue barre si intrecciano lingua sarda nella variante campidanese e rime in italiano, nel segno del bilinguismo. Segue il rap di Kush, Andrea Milia, artista e musicista originario di Fluminimaggiore, paese sulcitano incastonato tra montagne e mare, che negli anni si è affermato nella scena hip hop.

Anche questa traccia va a ampliare la discografia da solista del rapper sardo, tra i fondatori della storica crew Sa Razza, nata a Iglesias i primi anni '90. Un gruppo riconosciuto dalla scena rap italiana. Nel 1991 in pieno stile Ragga Quilo incide per la Century Vox di Bologna il singolo Castia in Fundu, suonato da dj gruff e i Casinò Royale. Ha poi collaborato con Bunna, cantante e chitarrista dei mitici Africa Unite, gruppo di spicco del reggae italiano, nel brano L'Onda. E adesso è in cantiere un album a cui l' artista sta lavorando assieme a Ruido, Fabio Leoni, anche lui un talentuoso dj, produttore e rapper sardo, che assieme a Quilo ha dato vita al progetto Sa Razza.



